بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي أن القوات المسلحة تعاملت هذا اليوم مع ٤٩ من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية.

وبين المصدر العسكري أنه جرى التصدي ل 13 صاروخا باليستياً بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية، فيما أسقطت مسيرات بعد التعامل معها.



وأوضح المصدر أن عملية التصدي اسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.