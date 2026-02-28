السبت 2026-02-28 09:42 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

و
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 07:04 م

الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي أن القوات المسلحة تعاملت هذا اليوم مع ٤٩ من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي استهدفت الأراضي الأردنية.

اضافة اعلان


وبين المصدر العسكري أنه جرى التصدي ل 13 صاروخا باليستياً بنجاح من قبل أنظمة الدفاع الجوي الأردنية، فيما أسقطت مسيرات بعد التعامل معها.  


وأوضح المصدر أن عملية التصدي اسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.


وأهاب المصدر بالإخوة المواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول مقاطع فيديو وأخبار غير دقيقة قد تثير القلق والذعر، مشدداً على أهمية التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر

عربي ودولي تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر

تعطّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط والدولية بسبب التصعيد الأخير

عربي ودولي تعطّل الرحلات الجوية في الشرق الأوسط والدولية بسبب التصعيد الأخير

وزارة النقل الأميركية توصي السفن التجارية بالابتعاد عن الخليج

عربي ودولي وزارة النقل الأميركية توصي السفن التجارية بالابتعاد عن الخليج

أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية

أخبار محلية أضرار في محال تجارية بإربد جراء سقوط شظايا صاروخية

هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية

أخبار محلية هام من الأمن العام لجميع الأردنيين حول التعامل مع الأجسام المتفجرة والغربـية

اتصالات دولية للصفدي لتأكيد التضامن مع الأردن وخفض التصعيد الإقليمي

أخبار محلية اتصالات دولية للصفدي لتأكيد التضامن مع الأردن وخفض التصعيد الإقليمي

الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً

عربي ودولي الحكومة الإيرانية تدعو مواطنيها لمغادرة العاصمة طهران فوراً

الكويت تلغي صلاة التراويح حتى إشعار آخر

عربي ودولي الكويت تلغي صلاة التراويح حتى إشعار آخر



 






الأكثر مشاهدة