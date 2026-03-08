الأحد 2026-03-08 09:12 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الأحد، 08-03-2026 07:50 م

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية على واجهتها فجر اليوم الأحد أربع محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً، إذ تمكنت وحدات حرس الحدود من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جهة أخرى، أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص من جنسيات عربية، على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.
وجرى رصد الأشخاص الأربعة من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم دون وقوع إصابات، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 
 


