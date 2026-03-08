بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

من جهة أخرى، أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس السبت، محاولة تسلل أربعة أشخاص من جنسيات عربية، على إحدى واجهاتها الحدودية، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.
وجرى رصد الأشخاص الأربعة من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهم دون وقوع إصابات، وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن وقطر يشددان على التضامن المطلق في مواجهة تهديدات إيران
-
أوقاف الرمثا تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث
-
الأردن يعزي الكويت باستشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية
-
السفير الصيني بعمّان: نعارض أي محاولات للمساس بسيادة الأردن وأمنه
-
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمناقشة تسهيل إجراءات حركة المناولة والشحن والتخليص في موانئ العقبة
-
الصفدي ونظيره الباكستاني يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة
-
إلغاء 12 رحلة طيران عارض إلى العقبة نتيجة ظروف حرب إيران
-
الملك من القيادة العامة للقوات المسلحة: الأردن آمن وسيبقى كذلك