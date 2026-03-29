بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الأحد، 29-03-2026 09:56 ص
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الأحد على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً، إذ تمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة، من رصدها والتعامل معها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات .اضافة اعلان


وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة