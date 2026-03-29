بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

09:56 ص

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الأحد على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً، إذ تمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة، من رصدها والتعامل معها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات .





وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.









