بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الثلاثاء، محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات .





حيث جرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.









