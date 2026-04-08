بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

11:30 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي عن اعتراض صاروخين أطلقا من إيران تجاه الأراضي الأردنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت مديرية الإعلام العسكري اليوم الأربعاء إن سلاح الجو الملكي قام بالتصدي للصاروخين وتدميرهما بكفاءة واقتدار.





