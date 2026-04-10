السبت 2026-04-11 10:32 ص

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ز
الجمعة، 10-04-2026 10:20 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات للجهات المختصة.

 
 


gnews

