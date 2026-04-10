بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة ثلاث طائرات مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

