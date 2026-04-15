بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية في عملية نوعية نفذت فجر اليوم الأربعاء على واجهتها الحدودية، 6 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونياً أُطلقت بالتزامن مع بعضها البعض، لتشتيت جهود وحدات حرس الحدود ومحاولة الإفلات من المراقبة.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات من إحباط جميع المحاولات في مختلف مواقعها، إذ جرى التعامل معها واسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.