الجمعة 2026-05-22 07:36 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الجمعة، 22-05-2026 07:08 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، صباح اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين، على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهما من قِبل قوات حرس الحدود، وإسقاطهما داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة

 
 


بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

