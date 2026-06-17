بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

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الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء أمس الثلاثاء، محاولة تسلل أربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهم من قبل قوات حرس الحدود، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة. اضافة اعلان











