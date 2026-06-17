الأربعاء 2026-06-17 01:45 ص

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 17-06-2026 12:34 ص
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، مساء أمس الثلاثاء، محاولة تسلل أربعة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهم من قبل قوات حرس الحدود، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.اضافة اعلان
 
 


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