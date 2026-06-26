الجمعة 2026-06-26 01:44 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

و
أرشيفية
 
الجمعة، 26-06-2026 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الجمعة على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونياً.

اضافة اعلان


حيث جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية وزير النقل والسفير التركي يبحثان تعزيز الربط السككي والنقل والخدمات اللوجستية

ة

أسواق ومال الأسهم الآسيوية تهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين

ن

أخبار محلية انطلاق مهرجان السامر الأول في لواء القويرة

ن

أسواق ومال الاتحاد الأوروبي: تدفقات النفط من الشرق الأوسط تتعافى

ظ

عربي ودولي عاجل غروسي: اتفاق واشنطن وطهران يتيح لمفتشينا الوصول للمواقع النووية الإيرانية

و

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ز

كأس العالم منتخب النشامى يصعد تحضيراته لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم

ه

عربي ودولي اليابان تجلي أكثر من مليوني شخص مع اقتراب الإعصار ميكالا



 
 






الأكثر مشاهدة

 