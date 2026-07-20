بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

وبيّن المصدر أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة والمحافظة على جاهزيتها العملياتية، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها، وفق قواعد الاشتباك المعمول بها.
ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة.
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