الجمعة 2026-07-24 01:48 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
 
الجمعة، 24-07-2026 11:45 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر الجمعة، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة.اضافة اعلان


وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم في الصيف رغم أنها باردة

منوعات أطعمة ومشروبات تزيد حرارة الجسم في الصيف رغم أنها باردة

أغسطس 2026 .. شهر استثنائي بعرض فلكي نادر

منوعات أغسطس 2026 .. شهر استثنائي بعرض فلكي نادر

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار

بعد خسارة كأس العالم .. أول لاعب أرجنتيني يعلن رسميا الاعتزال دوليا

ترند بعد خسارة كأس العالم .. أول لاعب أرجنتيني يعلن رسميا الاعتزال دوليا

السلطات الأمريكية تسحب كميات ضخمة من البيض بسبب مخاوف من السالمونيلا

عربي ودولي السلطات الأمريكية تسحب كميات ضخمة من البيض بسبب مخاوف من السالمونيلا

يورغن كلوب مدربا جديدا لمنتخب ألمانيا لكرة القدم

ترند يورغن كلوب مدربا جديدا لمنتخب ألمانيا لكرة القدم

إصابات بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم

فلسطين إصابات بالاختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الخضر جنوب بيت لحم

الخارجية الفلسطينية تدين عملية إطلاق النار التي نفذها مستوطنون في قرية تل غرب نابلس

فلسطين الخارجية الفلسطينية تدين عملية إطلاق النار التي نفذها مستوطنون في قرية تل غرب نابلس



 
 






الأكثر مشاهدة

 