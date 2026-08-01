السبت 2026-08-01 03:04 م

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
 
السبت، 01-08-2026 02:19 م
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم السبت، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، محملة بواسطة طائرة مسيرة.اضافة اعلان


إذ جرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشدد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي على أن أمن الحدود خط أحمر، مؤكدة جاهزية ويقظة نشامى حرس الحدود للتعامل الفوري مع أي تحركات مشبوهة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن.
 
 


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