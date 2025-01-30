بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية

وجال اللواء الركن الحنيطي في مرافق السوق، واطلع على الأقسام والسلع المتوفرة فيها، والخدمات التي يقدمها السوق لأهالي المنطقة والتي تشكل إضافة نوعية في توفير مختلف السلع بجودة عالية وأسعار منافسة للمواطنين في المنطقة.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة ضرورة استمرار المؤسسة بتقديم أفضل الخدمات والسلع بأسعار مناسبة للمواطنين والعسكريين العاملين والمتقاعدين من خلال أسواقها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، والتي تسهم بدور فاعل ومهم في حماية الأمن الغذائي الوطني، خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى ضرورة ضمان سلامة السلع وجودتها وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس.
وقال مدير عام المؤسسة: "إن هذا الافتتاح يأتي ضمن خطة التطوير التي تنتهجها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، لمواكبة التطورات في مجال التسوق والتوسع في الخدمات التي تقدمها لكافة شرائح المجتمع، من خلال تحديث وتطوير أسواقها وفتح أسواق وفروع جديدة، وذلك التزاماً بالدور التنموي الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي".
وأضاف، أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية توفر مخزونا استراتيجيا من مختلف المواد الغذائية، خاصة الأساسية منها، وتخضع جميع السلع في أسواق المؤسسة للفحص في المختبرات العسكرية، لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية والمعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
يشار، بأنه تم الإشراف المباشر على المبنى من قبل الكوادر الهندسية لمديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، وفقاً لأحدث المواصفات الهندسية ضمن كودات البناء المطلوبة ليوفر تجربة تسوق مثالية للمواطنين.
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