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بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الاردنية
الأربعاء، 19-02-2025 09:25 م

الوكيل الإخباري-    استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مساء اليوم الأربعاء، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب داريل عيسى، يرافقه كل من النائب تشوك ادوارد، والنائب جيم كوستا، والنائب جيمس باريد، إذ يمثل كل من هؤلاء النواب لجان وجهات تحتفظ المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقة وثيقة ومتميزة معهم.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، آخر التطورات الراهنة في الإقليم، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الأردن والمنطقة.


من جهته، أشاد الوفد الضيف بالدور المحوري والمهم الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وعلى مختلف الصعد، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل إرساء أسس السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدين استمرار دعمهم ومساندتهم للعلاقات الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الأميركية مع المملكة الأردنية الهاشمية وخاصة في المجالات الدفاعية والأمنية.

 
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