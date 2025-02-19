بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، آخر التطورات الراهنة في الإقليم، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الأردن والمنطقة.
من جهته، أشاد الوفد الضيف بالدور المحوري والمهم الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وعلى مختلف الصعد، وبالجهود الكبيرة التي يبذلها من أجل إرساء أسس السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكدين استمرار دعمهم ومساندتهم للعلاقات الاستراتيجية التي تربط الولايات المتحدة الأميركية مع المملكة الأردنية الهاشمية وخاصة في المجالات الدفاعية والأمنية.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط طن ونصف من أشجار السنديان المقطوعة في عجلون
-
تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
زراعة إربد تدعو المزارعين إلى الحيطة والحذر من خطر الصقيع والسيول المتوقعة
-
إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين الخميس
-
الفراية: ضبط 11 مليون حبة كبتاجون كانت في طريقها إلى السعودية خلال 6 أشهر
-
"الأمن العام" يحذر من المنخفض الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة
-
بورصة عمان تحدد أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك
-
الرصيفة .. اتلاف اطنان من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري - صور