بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، مساء اليوم الأربعاء، وفداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي برئاسة النائب داريل عيسى، يرافقه كل من النائب تشوك ادوارد، والنائب جيم كوستا، والنائب جيمس باريد، إذ يمثل كل من هؤلاء النواب لجان وجهات تحتفظ المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقة وثيقة ومتميزة معهم.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، آخر التطورات الراهنة في الإقليم، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الأردن والمنطقة.