الثلاثاء 2026-07-21 12:05 م

بيان صادر عن القوات المسلحة حول ما جرى على الحدود الشرقية

بيان صادر عن القوات المسلحة حول ما جرى على الحدود الشرقية
بيان صادر عن القوات المسلحة حول ما جرى على الحدود الشرقية
 
الثلاثاء، 21-07-2026 10:04 ص
الوكيل الإخباري-   أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محمّلة بواسطة بالونات موجّهة.اضافة اعلان


وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حُوّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تسخير قدراتها وإمكاناتها كافة للتصدي لمختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب، بما يحافظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.
 
 


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