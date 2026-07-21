بيان صادر عن القوات المسلحة حول ما جرى على الحدود الشرقية

وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود، والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حُوّلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تسخير قدراتها وإمكاناتها كافة للتصدي لمختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب، بما يحافظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء بعد زيارة مستشفى الرمثا الحكومي
-
المواصفات والمقاييس تكثف جولاتها لحماية المستهلك من الغش والتلاعب
-
مكافحة المخدرات تضبط 17 تاجرًا ومروجًا خلال 8 عمليات نوعية في المملكة
-
وزارة العمل: 321 ألف تصريح عمل ساري المفعول
-
سماء الأردن على موعد مع مشهد فلكي مميز مساء الجمعة
-
وزير الصناعة يبحث في واشنطن فتح آفاق جديدة أمام قطاع الألبسة الأردني
-
مرصد الزلازل الأردني يسجل 454 زلزالا خلال النصف الأول من 2026
-
القوات المسلحة تحبط تهديدًا جويًا بعد رصد خمس مسيّرات