الأربعاء 2026-05-20 02:03 م

بيان صادر عن القوات المسلحة يوضح ما جرى في جرش

الأربعاء، 20-05-2026 12:23 م
الوكيل الإخباري-  تعاملت القوات المسلحة الأردنية صباح الأربعاء مع طائرة مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية وجرى التعامل مع الطائرة وإسقاطها في محافظة جرش (بليلا) شمال المملكة، دون وقوع أية إصابات بشرية واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية البسيطة.اضافة اعلان
 
 


