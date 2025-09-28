الأحد 2025-09-28 06:44 م
 

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

الأحد، 28-09-2025 05:57 م
الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن دورية تابعة للقوات المسلحة الأردنية كانت تقوم بواجبها على حواجز التفتيش في منطقة القرن ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشمالية تفاجأت بمركبة رفضت الامتثال  لأوامر التوقف على حاجز التفتيش الأمني، وحاولت اختراق الحاجز دون الانصياع لتعليمات القوات المسلحة، مما استدعى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة لدى القوات المسلحة لمواجهة مثل هذه الحالات، وبعد إجراءات استنفذت خلالها كافة الخيارات المتاحة. عند توقف المركبة نتيجة الاشتباك تبين وجود شخصين بداخلها تمت اصابتهما ونقلا على أثر ذلك إلى مستشفى أبو عبيدة في منطقة الشونة الشمالية، لتلقي العلاج اللازم، الا أنهما لم يلبثا أن فارقا الحياة، و تم فتح تحقيق بالحادثة للوقوف على ملابساتها وظروفها.اضافة اعلان


وتهيب القوات المسلحة بالمواطنين الامتثال للتعليمات العسكرية عند الحواجز العسكرية، وأنها تتعامل مع اي حالة مخالفة وفقاً لقواعد الاشتباك
 
 
