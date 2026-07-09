بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

وبيّن المصدر أن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.
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