بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

الوكيل الإخباري- صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت، اليوم الخميس، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.

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