الخميس 2026-07-09 04:57 م

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي
القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 09-07-2026 02:20 م

الوكيل الإخباري-   صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت، اليوم الخميس، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية.

اضافة اعلان


وبيّن المصدر أن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة الزراعة

أخبار محلية "الزراعة" تطلق مشروع الوظائف الخضراء لتعزيز التحريج وتوفير فرص العمل

اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي

أخبار محلية اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي

ل

أخبار محلية وزير الأوقاف يطلع على مشاريع توسعة مستشفى المقاصد والخدمات المقدمة للمرضى

ب

أخبار محلية إضراب لدى الجانب الإسرائيلي يعرقل عبور المسافرين عبر جسر الملك حسين بنسبة 50%

ب

أخبار محلية ندوة حوارية حول دور العقبة بالسردية الأردنية

ل

أخبار محلية حكمان أردنيان يجتازان اختبارات أكاديمية الحكام الآسيوية

ل

أخبار محلية عملية جراحية نوعية لعلاج الصرع في مستشفى الملك المؤسس

نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا

عربي ودولي نيويورك تايمز: أمريكا أغارت على أكثر من 170 هدفا إيرانيا



 
 






الأكثر مشاهدة

 