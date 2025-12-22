الإثنين 2025-12-22 05:30 م

بيان صادر عن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين

الإثنين، 22-12-2025 04:34 م

الوكيل الإخباري-   نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة إلى المؤسسة حول موعد الإعلان عن نتائج المقبولين للتعيين ضمن مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – المتضمنة تخصيص (100) شاغر وظيفي لأبناء المتقاعدين العسكريين من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، ليتم تعيينهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، تؤكد المؤسسة ( أن الإعلان عن النتائج سيتم خلال الأسبوع الأول من شهر 4 نيسان لعام 2026.)

وبيّنت المؤسسة أن عدد الطلبات المقدّمة بلغ نحو (63) ألف طلب، و تخضع حالياً لمراحل تدقيق وفرز متعددة، وبإجراءات دقيقة، لضمان وصول الفرص إلى مستحقيها بكل عدالة وشفافية.
وأكدت المؤسسة أن المفاضلة تتم وفق أسس ومعايير، تشمل تاريخ التحاق الأب بالخدمة وتاريخ تقاعده، وتاريخ تخرج الابن، إضافة إلى الحالة الأسرية، حيث تُمنح نقاط إضافية للأخ الأقدم تخرجاً في حال وجود أشقاء غير معيّنين.


وتؤكد المؤسسة أن إنجاز هذا الملف يتطلب عملاً وجهداً كبيرين، ويخضع لإجراءات دقيقة ومتعددة، وذلك حرصاً على الشفافية المطلقة وتحقيق العدالة، وبما يضمن أن يحصل كل متقدّم على حقه دون أي تجاوزات. كما تشدد المؤسسة على أن أسماء المقبولين ستُعلن عبر مختلف وسائل الإعلام والقنوات الرسمية المعتمدة، ليكون هذا الإعلان متاحاً أمام الجميع وبمنتهى الوضوح والمسؤولية فور الانتهاء منها.

 
 


