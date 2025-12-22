بيان صادر عن المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين

وبيّنت المؤسسة أن عدد الطلبات المقدّمة بلغ نحو (63) ألف طلب، و تخضع حالياً لمراحل تدقيق وفرز متعددة، وبإجراءات دقيقة، لضمان وصول الفرص إلى مستحقيها بكل عدالة وشفافية.
وأكدت المؤسسة أن المفاضلة تتم وفق أسس ومعايير، تشمل تاريخ التحاق الأب بالخدمة وتاريخ تقاعده، وتاريخ تخرج الابن، إضافة إلى الحالة الأسرية، حيث تُمنح نقاط إضافية للأخ الأقدم تخرجاً في حال وجود أشقاء غير معيّنين.
وتؤكد المؤسسة أن إنجاز هذا الملف يتطلب عملاً وجهداً كبيرين، ويخضع لإجراءات دقيقة ومتعددة، وذلك حرصاً على الشفافية المطلقة وتحقيق العدالة، وبما يضمن أن يحصل كل متقدّم على حقه دون أي تجاوزات. كما تشدد المؤسسة على أن أسماء المقبولين ستُعلن عبر مختلف وسائل الإعلام والقنوات الرسمية المعتمدة، ليكون هذا الإعلان متاحاً أمام الجميع وبمنتهى الوضوح والمسؤولية فور الانتهاء منها.
-
أخبار متعلقة
-
الخدمات الطبية تعزّز قدراتها بجهاز رنين مغناطيسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي
-
"التربية" تختتم مشروع الحصاد المائي في مدارس عمان
-
العيسوي يعزي الخريشا وعبيدات
-
اتفاقية تعاون بين جائزة الحسن للشباب وجامعة آل البيت
-
مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر يزور دير علا ويلتقي وجهاء
-
اللواء المعايطة يزور دولة قطر ويلتقي وكيل وزارة الداخلية
-
وزير العمل: قيمة الأجر ترتفع بقدر ما يملك الشباب من مهارات لكل فرصة عمل
-
العيسوي: النهج الهاشمي الحكيم عزز استقرار وأمن الاردن رغم العواصف