بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

12:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/730481 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن تخصيص (2523) راتب تقاعد شيخوخة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، ليصل عدد متقاعدي الشيخوخة التراكمي كما في 30/4/2025 إلى نحو (110) آلاف متقاعداً. اضافة اعلان





وأوضحت المؤسسة أن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).



وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح لمن أكمل سن الشيخوخة ولم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة؛ تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان على الأقل، أو الاستمرار بالعمل لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى أو من خلال الاشتراك الاختياري المتاح للأردنيين.



وأوضحت المؤسسة أن راتب تقاعد الشيخوخة يُربط مباشرة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيُّهما أقل، ويُعلن عن قيمة الزيادة السنوية في شهر أيار من كل عام.