السبت 2025-05-10 02:20 م
 

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

ت
أرشيفية
 
السبت، 10-05-2025 12:34 م
الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن تخصيص (2523) راتب تقاعد شيخوخة خلال الثلث الأول من العام الحالي 2025، ليصل عدد متقاعدي الشيخوخة التراكمي كما في 30/4/2025 إلى نحو (110) آلاف متقاعداً. اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة أن شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة هي إكمال سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم الذكور وإكمال سن الخامسة والخمسين بالنسبة للمؤمن عليهن الإناث مع مدة اشتراك بالضمان لا تقل عن (180) اشتراكاً أي ما يعادل (15) سنة على أن يكون من ضمنها (84) اشتراكاً فعلياً أي ما يعادل (7) سنوات، ويُقصد بالاشتراك الفعلي (الاشتراك الإلزامي من خلال منشأة أو الاشتراك الاختياري أو الفترات المصروف عنها بدل التعطل عن العمل).

وبينت المؤسسة إن قانون الضمان أتاح لمن أكمل سن الشيخوخة ولم يُكمل المدة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة عدة خيارات لاستكمال هذه المدة؛ تتمثل في شراء سنوات الخدمة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه (84) اشتراكاً فعلياً بالضمان على الأقل، أو الاستمرار بالعمل لما بعد سن الشيخوخة سواء من خلال نفس المنشأة التي يعمل بها أو في حال التحاقه بالعمل لدى منشأة أخرى أو من خلال الاشتراك الاختياري المتاح للأردنيين.

وأوضحت المؤسسة أن راتب تقاعد الشيخوخة يُربط مباشرة بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيُّهما أقل، ويُعلن عن قيمة الزيادة السنوية في شهر أيار من كل عام.
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة

ف

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ل

أخبار محلية يوم وظيفي في البلقاء التطبيقية غدا الأحد

ا

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي أمين القطب

ت

أخبار محلية بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

اغبغل

طب وصحة 5 أضرار محتملة لشرب الشاي... ما هي؟

ا

طب وصحة للتخلص من الانتفاخ والحصول على نوم عميق وقلب أقوى.. اعتمدوا على هذه الفاكهة

ب

المرأة والجمال لشعر صحي لا يتساقط.. ركزوا على هذه الاطعمة



 
 





الأكثر مشاهدة