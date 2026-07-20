بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن بدء استقبال طلبات التقسيط من المنشآت العاملة في القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به، وذلك ضمن التسهيلات المالية الاستثنائية التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة دعما لهذا القطاع الحيوي.

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وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، أن باب استقبال طلبات التقسيط سيبقى مفتوحا حتى نهاية أيلول المقبل، داعية المنشآت السياحية الراغبة بالاستفادة من هذه التسهيلات إلى المبادرة بتقديم طلباتها ضمن الفترة المحددة.



وبينت المؤسسة أن هذه التسهيلات مخصصة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به، حيث تتضمن إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة بفائدة مخفضة بواقع (1 بالمئة) سنويا، إضافة إلى منحها إمكانية تأجيل بدء سداد أقساط اتفاقيات التقسيط حتى نيسان المقبل كحد أقصى، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المالية وتمكينها من الاستمرار في أعمالها.