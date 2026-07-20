بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، أن باب استقبال طلبات التقسيط سيبقى مفتوحا حتى نهاية أيلول المقبل، داعية المنشآت السياحية الراغبة بالاستفادة من هذه التسهيلات إلى المبادرة بتقديم طلباتها ضمن الفترة المحددة.
وبينت المؤسسة أن هذه التسهيلات مخصصة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي والقطاعات المرتبطة به، حيث تتضمن إتاحة تقسيط المبالغ المستحقة بفائدة مخفضة بواقع (1 بالمئة) سنويا، إضافة إلى منحها إمكانية تأجيل بدء سداد أقساط اتفاقيات التقسيط حتى نيسان المقبل كحد أقصى، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المالية وتمكينها من الاستمرار في أعمالها.
ودعت المؤسسة المنشآت العاملة في الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي أو المساندة له إلى مراجعة وزارة السياحة أو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي، كلاً حسب اختصاصه، للحصول على ما يثبت ارتباطها بالقطاع السياحي، تمهيدا لمراجعة فروع المؤسسة وتقديم طلبات التقسيط.
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