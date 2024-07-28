بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

وقال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إن شعار هذا العام يسلط الضوء على أهمية توفير معدلات تغطية شاملة لخدمات الفحص والعلاج بطريقة ميسرة للجميع، مضيفا أن وفاة واحدة تسجل كل 30 ثانية في العالم، بسبب اعتلال ناجم عن التهاب الكبد، الأمر الذي يحتم تسريع وتيرة العمل لتحسين خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج، لإنقاذ الأرواح وتحسين النتائج الصحية.
وأشار إلى أن هدف منظمة الصحة العالمية ما يزال ممكنا في التخلص من هذا المرض بحلول عام 2030، ويمكن تحقيقه إذا ما اتخذت إجراءات سريعة في هذا الصدد، مبينا أن “الكبد يؤدي يوميا أكثر من 500 وظيفة حيوية لإبقائنا على قيد الحياة، ومن هنا تكمن أهمية الفحوص المبكرة والدورية”.