بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

الوكيل الاخباري - احتفل المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية اليوم الأحد، باليوم العالمي لالتهاب الكبد الذي يصادف مثل هذا اليوم من كل عام، تحت شعار “حان وقت العمل”، بهدف رفع الوعي بالتهاب الكبد الفيروسي، الذي يصيب الكبد ويسبب مرضا وخيما قد يؤدي إلى سرطان الكبد.



وقال رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إن شعار هذا العام يسلط الضوء على أهمية توفير معدلات تغطية شاملة لخدمات الفحص والعلاج بطريقة ميسرة للجميع، مضيفا أن وفاة واحدة تسجل كل 30 ثانية في العالم، بسبب اعتلال ناجم عن التهاب الكبد، الأمر الذي يحتم تسريع وتيرة العمل لتحسين خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج، لإنقاذ الأرواح وتحسين النتائج الصحية.