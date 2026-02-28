السبت 2026-02-28 03:30 م

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

السبت، 28-02-2026 01:40 م

الوكيل الإخباري - أدانت المملكة العربية السعودية، السبت، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت.

وأكدت السعودية تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرةً من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

 
 


