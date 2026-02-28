بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

الوكيل الإخباري - أدانت المملكة العربية السعودية، السبت، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت.

