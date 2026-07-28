الثلاثاء 2026-07-28 09:44 ص

بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية

بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية
بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 08:23 ص
الوكيل الإخباري-  صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن سلاح الجو الملكي، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعامل فجر اليوم الثلاثاء مع طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الأردني، وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة، وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.اضافة اعلان


وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
 
 


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