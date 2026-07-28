بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
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