الأربعاء 2026-07-29 09:48 ص

بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية

بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية
بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 29-07-2026 07:40 ص
الوكيل الإخباري-  صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن الدفاعات الجوية، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعاملت فجر اليوم الأربعاء مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.اضافة اعلان


وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
 
 


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