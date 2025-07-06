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بيان صادر عن بلدية إربد الكبرى

ت
أرشيفية
 
الأحد، 06-07-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري- قالت بلدية اربد الكبرى في بيان صادر عنها أن عدم قيامها بتنفيذ عدد من العطاءات التي سبق لها الإعلان عن إحالتها امر خارج عن إرادتها وأنها استكملت جميع المتطلبات القانونية الخاصة بهذه العطاءات وتنتظر الموافقات الرسمية فقط.

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وبينت البلدية أن بدء العمل بمشروع إنشاء سوق الخضار الجديد وسط البلد والمعروف باسم "حسبة الجورة" ينتظر موافقة وزارة الإدارة المحلية حيث قامت البلدية بإرسال جميع الوثائق المتعلقة به منذ تاريخ 15-5-2025 ومازالت تنتظر حصولها على الموافقات الرسمية.


وأضافت البلدية في أن عطاء تنفيذ خلطة اسفلتية ممولة من مجلس محافظة اربد ينتظر الموافقة أيضاً منذ تاريخ 23-6-2025، أما بخصوص عطاء خلطة اسفلتية "منفول" وهي أعمال تعبيد تنفذها البلدية من خلال كوادرها فقد تم مخاطبة الوزارة بشأنه بتاريخ 29-4-2025 وهو بانتظار مصادقة موازنة عام 2025، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على عطاء توحيد أرصفة وسط المدينة وتم ابلاغ البلدية شفهياً بانتظار مصادقة الموازنة.


وبشأن خطاء توريد سبع كابسات بسعة 12 متراً مكعباً فقد حصلت البلدية على موافقة رئاسة الوزراء على إتمام اجراءاته وبانتظار ورود كتاب بهذا الأمر من قبل وزارة الإدارة المحلية.

 

 
 
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