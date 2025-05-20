بيان صادر عن جامعة عجلون .. وإجراءات صارمة بحق المخالفين

11:58 ص

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الوكيل الإخباري- أصدرت جامعة عجلون الوطنية بيانًا رسميًا توضيحيًا بعد الأحداث التي وقعت داخل الحرم الجامعي اليوم، والتي تضمنت تجاوزات من قبل عدد من الطلبة، وتطورت إلى دخول أفراد من خارج الجامعة ومحاولات للإخلال بالنظام العام. اضافة اعلان





وأكّدت الجامعة في بيانها حرصها على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لجميع الطلبة والعاملين، ورفضها لأي ممارسات تسيء إلى العملية التعليمية ومكانة الجامعة. كما شددت على أن الدوام الجامعي مستمر كالمعتاد، وأن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يثبت تورطه في التجاوزات الأخيرة.



وفيما يلي نص البيان الصادر عن دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات الدولية في الجامعة:



في ضوء ما شهدته الجامعة اليوم من أحداث مؤسفة، تؤكد الجامعة حرصها الدائم على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة لجميع الطلبة والعاملين فيها، وترفض بشدة أي محاولات للخروج عن النظام والقانون.



لقد تقدّم عدد من الطلبة بطلبات رسمية لإقامة فعاليات فنية وترفيهية داخل الحرم الجامعي، وقد استجابت إدارة الجامعة لهذه الطلبات بإيجابية، حيث تم تخصيص أماكن محددة وأوقات مناسبة تضمن عدم تعارض تلك الفعاليات مع المسيرة التعليمية وانتظام المحاضرات داخل المباني الأكاديمية.



وفي هذا السياق، تؤكد الجامعة دعمها المستمر لتنظيم حفلات التخرج التي تُقام بطريقة منظمة ورسمية، تكريمًا لجهود الطلبة وتقديرًا لتفوقهم، حيث تحرص إدارة الجامعة على توفير كل ما يلزم لإنجاح هذه المناسبات بما يليق بمكانة الطالب وخريج جامعة عجلون الوطنية، شريطة الالتزام بالتعليمات المعتمدة لضمان حسن التنظيم واحترام قدسية العملية التعليمية.



إلا أن مجموعة من الطلبة أصرّت على إقامة فعاليات الاحتفال داخل المباني التعليمية وفي أوقات مخالفة لما تم تحديده، وهو ما دفع كوادر الأمن الجامعي إلى التدخل وتوجيه الطلبة إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظًا على النظام العام داخل الجامعة.



وقد رفض عدد من الطلبة الاستجابة لتعليمات الأمن الجامعي، ووقع اشتباك كلامي وتجاوزات مرفوضة، تفاقمت بدخول أفراد من خارج الجامعة إلى الحرم الجامعي، في محاولة منهم لإثارة الفوضى والاعتداء على مبنى رئاسة الجامعة، حيث حاول البعض الإساءة إلى مقام رئيس الجامعة والاعتداء عليه أثناء خروجه من مكتبه، إضافة إلى توجيه الإساءة لبعض أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وعدد من رجال المجتمع المحلي الذين تواجدوا في مبنى الرئاسة آنذاك.



وإذ تُدين الجامعة هذه التصرفات الخارجة عن الأعراف الأكاديمية والسلوك الطلابي المنضبط، فإنها تؤكد أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات، سواء من الطلبة أو من خارج الجامعة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.



كما تدعو الجامعة أبناءها الطلبة إلى التحلي بالمسؤولية، والحفاظ على حرمة الحرم الجامعي، والالتزام بالتعليمات والأنظمة التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة داخل الجامعة بما يخدم مصلحة الطلبة ويصون كرامة المؤسسة التعليمية، وتؤكد الجامعة في هذا الصدد أن الدوام الجامعي سيستمر كالمعتاد في جميع الكليات والمرافق داخل الحرم الجامعي.