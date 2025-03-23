بيان صادر عن جمعية البنوك الاردنية

وبيّنت الجمعية أنه سيتم فتح حساب بالبنك المركزي تحت اسم "مبادرة جمعية البنوك/ بناء مدارس ومراكز صحية"، وأن المبالغ ستوضع في الحساب المخصص للمبادرة مباشرة من قِبَل البنوك العاملة في الأردن، لافتة إلى أن المفوّض بالتوقيع هو جمعية البنوك.
ولفتت الجمعية إلى أن الحكومة ستحدد 18 مدرسة على مستوى المملكة وفي جميع المحافظات غير مدرجة في الموازنة العامة للعام الحالي، وذلك كمرحلة أولى ليتم إنشاؤها من خلال المبادرة.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع لوزيري التنمية الاجتماعية والعمل لبحث عدد من البرامج المشتركة
-
الحكومة تعلن عن دعم اضافي لهذه الفئة من المواطنين
-
شركات التخليص تفوض مجلس النقابة بشأن استثناء تطبيق نظام الفوترة
-
حلم الأردن يتعزز بكأس العالم.. وقلق في كوريا
-
وزير الشباب يختتم بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم
-
تفاؤل أردني بزيادة عدد السياح الروس إلى الأردن
-
الغذاء والدواء: تسجيل 90 صنفا دوائيا لتحقيق الأمن الدوائي
-
وزير العمل: لن يكون هناك عامل وطن غير أردني مع نهاية العام الحالي