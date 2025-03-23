الأحد 2025-03-23 03:35 م
 

بيان صادر عن جمعية البنوك الاردنية

جمعية البنوك
جمعية البنوك
 
الأحد، 23-03-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-    أوضحت جمعية البنوك أن مبادرة البنوك الكبرى لتخصيص مبلغ 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، والتي أُعلن عنها الأحد الماضي، ستكون ضمن حساب خاص في البنك المركزي، وتحت إشرافه ومراقبته.

وبيّنت الجمعية أنه سيتم فتح حساب بالبنك المركزي تحت اسم "مبادرة جمعية البنوك/ بناء مدارس ومراكز صحية"، وأن المبالغ ستوضع في الحساب المخصص للمبادرة مباشرة من قِبَل البنوك العاملة في الأردن، لافتة إلى أن المفوّض بالتوقيع هو جمعية البنوك.

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ولفتت الجمعية إلى أن الحكومة ستحدد 18 مدرسة على مستوى المملكة وفي جميع المحافظات غير مدرجة في الموازنة العامة للعام الحالي، وذلك كمرحلة أولى ليتم إنشاؤها من خلال المبادرة.

 
 
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