بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

وإذ يؤكد حزب الاتحاد الوطني الأردني – ممثلاً برئيسه ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان، والأمين العام السيد علي الزبون، وكافة كوادره وأعضائه – رفضه القاطع والمطلق لمثل هذه التصرفات المشبوهة والمدانة، فإنه يضعها في خانة الفتنة والتشويش على الموقف الأردني المشرّف تاريخياً في الدفاع عن فلسطين والقدس، ويعتبر أن من يحاول تمزيق الصف الوطني أو التشكيك في ثوابت الدولة الأردنية لا يخدم سوى أجندات خارجيّة لا تمتّ لفلسطين ولا لغزة بأي صلة.
وإننا نُجدد العهد والولاء لجيشنا العربي المصطفوي، ذلك الجيش العقائدي النبيل، الذي ولد من رحم الثورة العربية الكبرى، وحمل راية العروبة والحق، ولم يتردد يوماً في تقديم التضحيات فداءً للأردن وفلسطين، فدماء أبطاله ما زالت شاهدة في القدس والكرامة والجولان. هو جيش الوفاء والولاء، جيش الهواشم والراية التي لا تنكس.
وكذلك نرفع الاعتزاز بجهازنا الأمني الأردني بمختلف أجهزته، الذين يسهرون الليالي بصمت، يحرسون الوطن بعيون لا تنام، ويقفون سداً منيعاً في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره. إنهم مدرسة في الانضباط، ونموذج في الكفاءة، وسياج منيع يحفظ هيبة الدولة وكرامة المواطن.
هؤلاء هم أبناء الوطن البررة، السند والركيزة، الذين نفاخر بهم الأمم، ونشد على أيديهم بكل فخر واعتزاز.
إن حزب الاتحاد الوطني الأردني يدعو إلى تعزيز وحدة الصف الوطني، والوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية المظفّرة، والتمسك بثوابتنا الراسخة، ودعم نضال أهلنا في فلسطين بكل الوسائل المشروعة التي تعبر عن أصالة الموقف الأردني وعمق التلاحم بين الشعبين.
حفظ الله الأردن، وقيادته، وجيشه، وأجهزته، وشعبه من كل سوء.
حزب الاتحاد الوطني الأردني
عمّان – الأردن
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