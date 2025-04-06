بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

الوكيل الإخباري- في الوقت الذي يقف فيه الشعب الأردني العظيم، بكل أطيافه ومكوناته، صفاً واحداً دعماً لأهلنا في غزة، وانتصاراً للحق الفلسطيني العادل، تابعنا بأسف بالغ ما صدر عن بعض المشاركين في بعض الوقفات من هتافات خارجة عن كل أطر الأخلاق والانتماء، مست كرامة الأردن، وقيادته الهاشمية الحكيمة، وجيشه العربي المصطفوي، وأجهزته الأمنية النبيلة، وشعبه الوفيّ، وذلك تحت ذريعة نصرة غزة.



وإذ يؤكد حزب الاتحاد الوطني الأردني – ممثلاً برئيسه ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان، والأمين العام السيد علي الزبون، وكافة كوادره وأعضائه – رفضه القاطع والمطلق لمثل هذه التصرفات المشبوهة والمدانة، فإنه يضعها في خانة الفتنة والتشويش على الموقف الأردني المشرّف تاريخياً في الدفاع عن فلسطين والقدس، ويعتبر أن من يحاول تمزيق الصف الوطني أو التشكيك في ثوابت الدولة الأردنية لا يخدم سوى أجندات خارجيّة لا تمتّ لفلسطين ولا لغزة بأي صلة.



وإننا نُجدد العهد والولاء لجيشنا العربي المصطفوي، ذلك الجيش العقائدي النبيل، الذي ولد من رحم الثورة العربية الكبرى، وحمل راية العروبة والحق، ولم يتردد يوماً في تقديم التضحيات فداءً للأردن وفلسطين، فدماء أبطاله ما زالت شاهدة في القدس والكرامة والجولان. هو جيش الوفاء والولاء، جيش الهواشم والراية التي لا تنكس.

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