الإثنين 2026-01-12 08:19 م

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

قرار ملكي يحمّل الاقتصاد الوطني مسؤولية الاستثمار في الطالب
قرار ملكي يحمّل الاقتصاد الوطني مسؤولية الاستثمار في الطالب
 
الإثنين، 12-01-2026 07:01 م
الوكيل الإخباري-   زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بتوجيه ملكي مباشر تعكس قناعة راسخة بأن مستقبل الاقتصاد الأردني يبدأ من قاعات الجامعات، وأن الطالب لم يعد قادرًا على تحمّل كلفة التعليم في ظل الواقع الاقتصادي الحالي دون تدخل فعلي ومنظم.اضافة اعلان


وصول مخصصات الصندوق إلى أربعين مليون دينار لا يجب أن يُنظر إليه كرقم مالي، بل كنقطة انطلاق لإعادة تعريف دور الدولة والقطاع الخاص في دعم التعليم العالي، وتحويله من عبء مالي إلى مشروع استثماري وطني طويل الأمد.

وفي هذا السياق، يدعو حزب الاتحاد الوطني الأردني البنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى إلى تحمل دورها الوطني، والمساهمة المباشرة والمستدامة في تمويل صندوق الطالب الجامعي، بما يتناسب مع حجم أرباحها ودورها في الاقتصاد، وبما ينسجم مع التوجيه الملكي الواضح الداعي إلى حماية الشباب وتمكينهم.

ويؤكد الحزب أن مساهمة القطاع الخاص في التعليم ليست خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة اقتصادية لضمان سوق عمل مؤهل، وتقليل البطالة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وأن أي مقاربة لا تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستبقى قاصرة عن تحقيق الأثر المطلوب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية وزارة التعليم العالي ترفع عدد مستفيدي صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 60 ألفا

فاتورة كهرباء

شؤون برلمانية شركات الكهرباء: ارتفاع الفواتير سببه تغير النمط الاستهلاكي وزيادة استخدام التدفئة

قرار ملكي يحمّل الاقتصاد الوطني مسؤولية الاستثمار في الطالب

أخبار محلية بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وحفظ السلام الدولي

أخبار محلية وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وحفظ السلام الدولي

الأردنيون على موعد مع منخفض جديد وأمطار غزيرة

أخبار محلية تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات في جامعات بسبب الأحوال الجوية - اسماء

الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط

أخبار محلية الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط

ب

أخبار محلية مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء

F

عربي ودولي بايدن يغير رقم هاتفه بعد ورود اتصال من أحد الصحفيين



 






الأكثر مشاهدة