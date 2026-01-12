بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

وصول مخصصات الصندوق إلى أربعين مليون دينار لا يجب أن يُنظر إليه كرقم مالي، بل كنقطة انطلاق لإعادة تعريف دور الدولة والقطاع الخاص في دعم التعليم العالي، وتحويله من عبء مالي إلى مشروع استثماري وطني طويل الأمد.
وفي هذا السياق، يدعو حزب الاتحاد الوطني الأردني البنوك والمؤسسات المالية والشركات الكبرى إلى تحمل دورها الوطني، والمساهمة المباشرة والمستدامة في تمويل صندوق الطالب الجامعي، بما يتناسب مع حجم أرباحها ودورها في الاقتصاد، وبما ينسجم مع التوجيه الملكي الواضح الداعي إلى حماية الشباب وتمكينهم.
ويؤكد الحزب أن مساهمة القطاع الخاص في التعليم ليست خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة اقتصادية لضمان سوق عمل مؤهل، وتقليل البطالة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وأن أي مقاربة لا تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستبقى قاصرة عن تحقيق الأثر المطلوب.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التعليم العالي ترفع عدد مستفيدي صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 60 ألفا
-
وزير الخارجية يؤكد دعم الأردن لجهود الأمم المتحدة وحفظ السلام الدولي
-
تعليق الدوام وتأجيل الامتحانات في جامعات بسبب الأحوال الجوية - اسماء
-
الملكة تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط
-
مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء
-
رئيس الوزراء: الملك وجّه الحكومة بزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب
-
الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)
-
منح دراسية مقدمة من حكومة بروناي