بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

وإذ يؤكد الحزب رفضه القاطع لأي طرح أو تلميح يتعلق بالمساس بسيادة الأردن أو الزج باسمه في سياقات ترتبط بمشاريع أو تصورات تتعلق بالسيطرة أو إعادة تشكيل الواقع السياسي في المنطقة، فإنه يشدد على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة ذات سيادة كاملة، ومواقفها الوطنية ثابتة لا تقبل المساومة أو التأويل.
كما يستغرب الحزب صدور مثل هذه التصريحات التي تتناقض مع ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مناسبات مختلفة بشأن طبيعة التعاطي مع قضايا الإقليم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ازدواجية الرسائل السياسية وخطورتها على استقرار المنطقة.
ويؤكد حزب الاتحاد الوطني الأردني أن الأردن بقيادته الهاشمية وجيشه العربي وأجهزته الأمنية وشعبه الوفي، سيبقى عصيًا على أي محاولات ضغط أو ابتزاز سياسي، وأن أمنه الوطني وسيادته خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه تحت أي ظرف.
ويجدد الحزب دعوته إلى احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والكف عن إطلاق تصريحات استفزازية من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص الاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
أمين عام وزارة الصحة يتفقد مراكز صحية في إربد
-
العليمات أمينا عاما لمجمع النقابات بالتزكية
-
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة المطرمي
-
نقيب الأطباء: 10 اعتداءات على الكوادر الطبية خلال 3 أشهر
-
انطلاق مبادرة سبيل أهل الخير في لواء بصيرا
-
مجلس أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية يبحث الأنشطة المستقبلية
-
عرفة رئيساً لمجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية
-
الرئيس الألباني يصل إلى الأردن