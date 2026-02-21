السبت 2026-02-21 09:51 م

بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

السبت، 21-02-2026 09:26 م

الوكيل الإخباري-   يدين حزب الاتحاد الوطني الأردني بأشد العبارات التصريحات التي صدرت على لسان السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال مايك هاكابي، والتي تضمنت تجاوزات مرفوضة وإشارات تمس سيادة دول الجوار، وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية، بما يشكل تعديًا سياسيًا مرفوضًا ومخالفًا لأبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية.

وإذ يؤكد الحزب رفضه القاطع لأي طرح أو تلميح يتعلق بالمساس بسيادة الأردن أو الزج باسمه في سياقات ترتبط بمشاريع أو تصورات تتعلق بالسيطرة أو إعادة تشكيل الواقع السياسي في المنطقة، فإنه يشدد على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة ذات سيادة كاملة، ومواقفها الوطنية ثابتة لا تقبل المساومة أو التأويل.


كما يستغرب الحزب صدور مثل هذه التصريحات التي تتناقض مع ما صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مناسبات مختلفة بشأن طبيعة التعاطي مع قضايا الإقليم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ازدواجية الرسائل السياسية وخطورتها على استقرار المنطقة.


ويؤكد حزب الاتحاد الوطني الأردني أن الأردن بقيادته الهاشمية وجيشه العربي وأجهزته الأمنية وشعبه الوفي، سيبقى عصيًا على أي محاولات ضغط أو ابتزاز سياسي، وأن أمنه الوطني وسيادته خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه تحت أي ظرف.


ويجدد الحزب دعوته إلى احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والكف عن إطلاق تصريحات استفزازية من شأنها تأجيج التوتر وتقويض فرص الاستقرار في المنطقة.

 
 


