بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني

ويؤكد الحزب أن المملكة الأردنية الهاشمية تمارس اختصاصها الإقليمي وسيادتها الوطنية الكاملة على أراضيها وحدودها، وأن الإجراءات التي تتخذها تندرج ضمن إطار حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن حماية أمنها الوطني وسلامة مواطنيها من أي تهديدات عابرة للحدود.
كما يشدد الحزب على أن محاولة الزج باسم الأردن في سياقات إقليمية مضطربة أو تحميله مسؤوليات لا تستند إلى سند قانوني، يُعد مخالفة لمبدأ حسن الجوار، وتجاوزًا للأعراف الدبلوماسية المستقرة، فضلًا عن كونه افتئاتًا على مبدأ السيادة المتساوية بين الدول.
ويؤكد الحزب أن أي خطاب تصعيدي يتضمن تشكيكًا أو إساءة لدور الأردن، إنما يفتقر إلى الأساس القانوني، ويتعارض مع مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، وهو ما يُعد ركيزة أساسية في استقرار النظام الدولي.
وإذ يجدد حزب الاتحاد الوطني الأردني وقوفه المطلق خلف الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية، فإنه يثمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية وكافة الأجهزة الأمنية، في إطار احترام سيادة القانون والالتزامات الدولية، لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.
كما يدعو الحزب إلى تغليب منطق القانون الدولي، والاحتكام إلى القواعد الناظمة للعلاقات بين الدول، بعيدًا عن التصريحات غير المسؤولة التي من شأنها تقويض الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن احترام مبادئ السيادة، وعدم التدخل، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
حفظ الله الأردن آمنًا مستقرًا، في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية إربد: خطة طوارئ استعدادا للمنخفض الجوي
-
بلدية الطفيلة تغلق طريق المنصورة
-
الملك يهنئ رئيس الوزراء السلوفيني بفوز حزبه في الانتخابات العامة
-
"صندوق الأمان" يمدد فترة التقديم لمنح التدريب المهني
-
ورشة تدريبية حول تمكين المرأة النقابية
-
إغلاق جزئي لمحمية البترا الأثرية غداً بسبب الأحوال الجوية
-
"الزراعة" تفعل الخط الساخن للإبلاغ عن التعديات على الحراج
-
"الزراعة": الهطولات أثرت بشكل إيجابي على الثروة النباتية