بيان صادر عن ديوان عشائر العلاقمة

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الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم اضافة اعلان



نستنكر وبشده ونستهجن ما صدر عن المغرضين وأصحاب النفوس المريضة من كلام نابي بحق قيادتنا الهاشمية المفداة وجيشنا العربي المصطفوي وكافة اجهزتنا الأمنية ومواقف الأردن المشرفة ، مؤكدين لهم كل الولاء والانتماء للوطن وقائد الوطن والعرش الهاشمي رمزاً شامخاً لعزة الوطن و كرامته و كرامة اهله (الأردن الغالي) والوقوف جنبا إلى جنب و صفا واحدا مع قيادتنا الهاشمية الحكيمة و مع قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية واعتبارهم خطوطا حمراء لا ولن نسمح بتجاوزها والتطاول عليها

معززين لوحدتنا الوطنية بالموقف الثابت

بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا العربية المركزية ووقوفنا بحزم وجزم مع أهلنا في غزة ، وليتذكر أولئك المتناسون من هو الأردن ومن هم الهاشميون وما هي مواقفهم مع أهلنا في فلسطين وغزة هاشم وسائر الدول العربية والإسلامية.

واننا نحن أبناء عشيرة العلاقمة نصطف خلف جلالته الأب الحاني والقائد الباني رعاه الله و حفظه بحفظه مؤكدين انتماءنا لوطننا الأردن الحبيب وولاء للعرش الهاشمي المفدى ومع بواسل ونشامى قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية معتبرينهم درع الوطن و سياجه ولا يمكن ولن نسمح بالتجاوز و التطاول عليهم

و نحن ليس مع هؤلاء الخارجين عن عاداتنا واعرافنا وتقاليدنا العربية الأصيلة وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والذين يسعون لضرب وحدتنا الوطنية وتمزيق الصف الواحد.

ونقول لجلالة مليكنا المفدى .

سر و نحن معك سائرون و نحن فدى الوطن و العرس الهاشمي الصادق الوفي كالجسد الواحد .

عاش الأردن وعاش جلالة الملك المعظم وحمى

الله الوطن والقيادة الهاشمية و قواتنا الباسلة و حفظ الله تعالى الأردن بلدا شامخاً رخاء سخاء حصنا منيعا بقيادة هاشمية حكيمة رشيدة .

آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ديوان عشيرة العلاقمة