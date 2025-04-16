الأربعاء 2025-04-16 04:05 م
 

بيان صادر عن شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 16-04-2025 02:48 م
الوكيل الإخباري-   تُعرب شركة الكهرباء الأردنية، ممثلةً برئيس مجلس إدارتها المهندس عثمان بدير واعضاء المجلس والمدير العام المهندس حسن عبدالله وكافة كوادرها، عن اعتزازها وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزتنا الأمنية الباسلة، وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة، في إحباط المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف أمن الوطن واستقراره، وتدين الشركة هذه المحاولات الآثمة التي تسعى للنيل من أمن الأردن وسلامة مواطنيه و توكد على وقوفها صفًا واحدًا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسموّ ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله . اضافة اعلان


إن الأردن، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وبما يمتلكه من إرادة صلبة ووحدة وطنية، سيبقى شامخًا في وجه التحديات، ومنارة للسلام والأمان .

حفظ الله الأردن وقيادته الهاشمية  وشعبه ، وجعل هذا الوطن دومًا واحةً للأمن والأمان.
 
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