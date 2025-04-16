بيان صادر عن شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة

إن الأردن، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وبما يمتلكه من إرادة صلبة ووحدة وطنية، سيبقى شامخًا في وجه التحديات، ومنارة للسلام والأمان .
حفظ الله الأردن وقيادته الهاشمية وشعبه ، وجعل هذا الوطن دومًا واحةً للأمن والأمان.
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