بيان صادر عن صندوق المعونة الوطنية

وأضاف الشبول خلال جلسة توعوية حول الخدمات التنموية والاجتماعية لمديرية تنمية لواء الرمثا وصندوق المعونة الوطنية، نظمها اتحاد المرأة الأردنية فرع الرمثا اليوم الأحد ، بالتعاون مع ملتقى ألق الثقافي، أن المديرية تقدم خدماتها لـ 41 جمعية مسجلة لديها في اللواء.
وأوضح أنه جرى خلال العام الماضي بناء وصيانة عدد من مساكن الفقراء المنتفعين من معونات التنمية، مبينا أن المديرية تنفذ مشروعات تنموية عبر تقديم قروض ميسرة للأسر والأشخاص لإنشاء مشروعاتهم المنتجة والإسهام بتحسين دخلهم.
بدورها، بينت مديرة صندوق المعونة الوطنية في الرمثا بريهان الخصاونة، أن الصندوق يقدم المعونات المالية الشهرية للفئات المستفيدة من الفقراء والمسنين والأيتام والمرضى والأفراد ممن لا معيل لهم، إضافة إلى الدعم التكميلي للأسر من ذوي الدخل المتدني لتقليص فجوة الفقر، والمعونات الطارئة أيام الكوارث الطبيعية وحالات الوفاة والجلوة للأسر الفقيرة بعد عمل الدراسات اللازمة.
وأضافت أن الصندوق يقدم معونات فورية ثمن الدواء ومراجعات طبية حسب الحالات المحتاجة، ومساندة الأسر الفقيرة عبر تقديم المساعدة للتأهيل الجسماني وتطوير مهارات الأفراد، وتركيب خدمات الطاقة الشمسية لتخفيف العبء المالي عن الأسر المستفيدة من المعونة المتكررة.
من جانبها، قالت رئيسة لجنة إدارة اتحاد المرأة الأردنية فرع الرمثا حمده الزعبي، أن هذه الجلسة التوعوية تأتي ضمن برنامج وخطط الاتحاد لاطلاع المواطن على الخدمات التنموية في منطقته.
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