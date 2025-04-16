بيان صادر عن عشائر العقاربة المملكة الأردنية الهاشمية

وتشيد عشائر العقاربة بالعملية النوعية لجهاز المخابرات العامة الأردني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وضد الخلايا الإرهابية، مؤكدة بأنها تفتخر برجال الحق الذين يقدمون الأرواح في سبيل أمن الوطن وشعبه العزيز ..
إن مواجهة هذه الفئة الضالة المضللة والظلامية ، يتطلب تعزيز وحدتنا الوطنية وتكاتف الجهود اجتماعياً وسياسياً وأمنياً في سبيل التصدي لها.
وليعلم الظالمون والحاقدون بأن الأردن سيبقى قلعة منيعة تتكسر عليها نوايا المخربين و خفافيش الظلام وستبقى الأردن الحصن المنيع والملاذ الآمن، برايته الهاشمية وجيشه العربي المصطفوي وأجهزته الأمنية اليقظة ووحدة أبناء شعبه شوكة في حلق كل حاقد ومسيئ ..
إن عشائر العقاربة تؤكد ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاولة النيل من أمن واستقرار الوطن والعبث به.
وندعو جميع الأردنيين إلى التعاضد والتلاحم والتكاتف والوقوف كما كانوا دائماً كالبنيان المرصوص خلف قيادتهم الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في وجه المجموعات الحاقدة التي تبث سمومها وأفكارها الظلامية والتماسك للتصدي لكل قوى الشر والضلال والدمار للحفاظ على الوطن.
وإن كل العشائر الأردنية والعقاربة خاصة تؤكد ثقتها بالجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية التي تواجه الإرهاب وخلاياه النائمة، وتمنعه من تحقيق أهدافه المتمثلة في النيل من أمن الأردن واستقراره، وأن الأردن القوي بعزم أهله وقيادته، عصي على كل خائن جبان، وسيبقى بعون الله، وبفضل يقظة أجهزته الأمنية سداً منيعاً بوجه كل حاقد جاحد.
حمى الله الأردن وقيادته الهاشمية المظفرة
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