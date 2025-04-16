بيان صادر عن عشائر العقاربة المملكة الأردنية الهاشمية

الوكيل الإخباري- تستنكر عشائر العقاربة على امتداد مساحات الوطن المخططات الإجرامية التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة فرسان الحق، وكانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، والتي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والإسلامية.

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وتشيد عشائر العقاربة بالعملية النوعية لجهاز المخابرات العامة الأردني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وضد الخلايا الإرهابية، مؤكدة بأنها تفتخر برجال الحق الذين يقدمون الأرواح في سبيل أمن الوطن وشعبه العزيز ..



إن مواجهة هذه الفئة الضالة المضللة والظلامية ، يتطلب تعزيز وحدتنا الوطنية وتكاتف الجهود اجتماعياً وسياسياً وأمنياً في سبيل التصدي لها.



وليعلم الظالمون والحاقدون بأن الأردن سيبقى قلعة منيعة تتكسر عليها نوايا المخربين و خفافيش الظلام وستبقى الأردن الحصن المنيع والملاذ الآمن، برايته الهاشمية وجيشه العربي المصطفوي وأجهزته الأمنية اليقظة ووحدة أبناء شعبه شوكة في حلق كل حاقد ومسيئ ..



إن عشائر العقاربة تؤكد ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاولة النيل من أمن واستقرار الوطن والعبث به.