بيان صادر عن عشائر النعيمات

الوكيل الإخباري- أصدرت عشائر النعيمات، اليوم السبت، بيانًا عبّرت فيه عن شكرها وامتنانها لمواقف الدعم والمؤازرة التي حظي بها نجم المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات، عقب الإصابة التي تعرّض لها خلال مشاركته مع “النشامى” في بطولة كأس العرب التي اختُتمت مؤخرًا.

وأشادت العشائر بالوقفة الوطنية الصادقة التي جسّدها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، إلى جانب أصحاب السمو والمعالي وكافة أبناء الأسرة الأردنية، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس وحدة الصف الأردني والتفافه حول أبنائه في مختلف الظروف.



كما هنّأت عشائر النعيمات الشعب الأردني بوصول المنتخب الوطني إلى المباراة النهائية للبطولة، وتحقيقه مركز الوصافة للمرة الأولى في تاريخه، رغم الغيابات العديدة التي أثّرت على صفوف الفريق، معتبرة هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لكل الأردنيين.



وتاليًا نص البيان: