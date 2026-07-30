بيان صادر عن عشائر النوابنة حول مقتل ابنتهم المغدورة نور

07:28 م

الوكيل الإخباري- أصدرت عشائر النوابنة (بيت نوبا)، الخميس، بيانًا توضيحيًا نفت فيه ما جرى تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات مقتل ابنتهم المغدورة، الطالبة الجامعية نور برغل، مؤكدة أن الروايات التي تحدثت عن مقتلها على يد شقيقها "عارية تمامًا عن الصحة". اضافة اعلان





وأكدت العشيرة في بيانها أن الفقيدة، التي كانت متدربة في مستشفى الجزيرة ومشهودا لها بحسن الخلق والدين، لا يوجد لها إخوة ذكور أصلا، معتبرة أن نشر مثل هذه المعلومات دون التحقق منها يمثل إساءة بالغة للفقيدة وعائلتها والعشيرة بأكملها.



واستهجنت عشائر النوابنة ما وصفته بـ"النهج غير المسؤول" في تداول الشائعات، محملة كل من ينشر أو يروج أو يعيد تداول الأخبار الكاذبة المسؤولية الأخلاقية والقانونية، لما يترتب عليها من تضليل للرأي العام وإلحاق الضرر بعائلة الضحية.



وشددت العشيرة على أن الجريمة التي راحت ضحيتها نور برغل "جريمة نكراء تجرد فيها الجاني من إنسانيته"، مطالبة بإنزال القصاص العادل بمرتكبها، ومؤكدة تمسكها بحقها الشرعي والقانوني والعشائري، وعدم التنازل عن دم ابنتها.



كما دعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي معلومات أو شائعات تمس كرامة الفقيدة أو عائلتها، مؤكدة ثقتها بالقضاء الأردني، ومعلنة أنها ستتابع قانونيًا كل من يروج لمعلومات كاذبة أو يسيء إلى سمعة العشيرة.



وفي ختام البيان، أعلنت عشائر النوابنة عدم إقامة بيت للعزاء، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يحفظ الأردن وأهله من كل سوء.





