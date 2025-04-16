بيان صادر عن عشيرة أبو دولة في الأردن

الوكيل الإخباري- في ضوء المخططات الإرهابية والإجرامية والتي من خلالها كانت فئة ضالة تحاول استهداف أمن واستقرار الأردن وتقديرا للجهود المبذولة من القوات المسلحة الأردنية والانجاز الأمني العظيم الذي حققته دائرة المخابرات العامة عمان في 15 / 4 / 2025

نؤكد وقوفنا خلف القيادة الهاشمية الرشيدة وفي صف وطننا الحبيب

ونؤكد رفضنا القاطع التام بالمساس بأمن الوطن والمواطن ونستنكر هذه المخططات الإرهابية والإجرامية مؤكدين على ضرورة العمل في صف واحد متماسك خلف القيادة الهاشمية الرشيدة جلالة الملك المفدى وتحمل المسؤولية في حماية اردننا الغالي

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ونؤكد فخرنا بيقظة نشامى دائرة المخابرات العامة التي كشفت هذه المخططات الدنيئة واحبطتها قبل أن تنال من وطننا الغالي