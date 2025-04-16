الأربعاء 2025-04-16 10:21 ص
 

بيان صادر عن عشيرة أبو دولة في الأردن

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علم الأردن
 
الأربعاء، 16-04-2025 08:13 ص

الوكيل الإخباري- في ضوء المخططات الإرهابية والإجرامية والتي من خلالها كانت فئة ضالة تحاول استهداف أمن واستقرار الأردن وتقديرا للجهود المبذولة من القوات المسلحة الأردنية والانجاز الأمني العظيم الذي حققته دائرة المخابرات العامة عمان في 15 / 4 / 2025
نؤكد  وقوفنا خلف القيادة الهاشمية الرشيدة وفي صف وطننا الحبيب
ونؤكد رفضنا القاطع التام بالمساس بأمن الوطن والمواطن ونستنكر هذه المخططات الإرهابية والإجرامية مؤكدين على ضرورة العمل في صف واحد متماسك خلف القيادة الهاشمية الرشيدة جلالة الملك المفدى وتحمل المسؤولية في حماية اردننا الغالي 

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ونؤكد فخرنا بيقظة نشامى دائرة المخابرات العامة التي كشفت هذه المخططات الدنيئة واحبطتها قبل أن تنال من وطننا الغالي


حمى الله الأردن من كل مكروه 
‏تحية إجلال وإكبار لفرسان الحق  في ظل القيادة الهاشمية تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى حفظه الله ورعاه وولي عهده المحبوب الأمير الحسين بن عبدالله بن الحسين المعظم 

حمى الله الأردن ملكا وشعبا
هاشميون الولاء اردنيون الانتماء

 
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