بيان صادر عن عشيرة أبو دولة في الأردن

نؤكد وقوفنا خلف القيادة الهاشمية الرشيدة وفي صف وطننا الحبيب
ونؤكد رفضنا القاطع التام بالمساس بأمن الوطن والمواطن ونستنكر هذه المخططات الإرهابية والإجرامية مؤكدين على ضرورة العمل في صف واحد متماسك خلف القيادة الهاشمية الرشيدة جلالة الملك المفدى وتحمل المسؤولية في حماية اردننا الغالي
ونؤكد فخرنا بيقظة نشامى دائرة المخابرات العامة التي كشفت هذه المخططات الدنيئة واحبطتها قبل أن تنال من وطننا الغالي
حمى الله الأردن من كل مكروه
تحية إجلال وإكبار لفرسان الحق في ظل القيادة الهاشمية تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى حفظه الله ورعاه وولي عهده المحبوب الأمير الحسين بن عبدالله بن الحسين المعظم
حمى الله الأردن ملكا وشعبا
هاشميون الولاء اردنيون الانتماء
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