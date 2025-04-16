الأربعاء 2025-04-16 10:22 ص
 

بيان صادر عن عشيرة الحجات

علم الأردن
علم الأردن
 
الأربعاء، 16-04-2025 08:23 ص

الوكيل الإخباري- تابعنا بكل أسف سلسلة المحاولات التي بات واضحا أنها ملف كبير يحاول استهداف الأردن بأشكال وضيعه وليس آخرها الاساءات المتعمدة لجيشنا العربي المصطفوي، الذي يقوده سيف بني هاشم ويضم في ألويته ضباط وأفراد نذروا انفسهم لنشر رسالة هذا الجيش والدفاع عن وطن قدم طوابير الشهداء فداء لحريته وكرامته.

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بصوت واحد نقول لن نسكت لن نرضى ولن نتهاون لكل خائن للوطن وسنكون سد منيع في وجهه ووجه كل متآمر ومندس فلن نتوانى في الدفاع عن اردننا الغالي وقيادتنا الحكيمة.

نؤكد الوقوف صفا قويا خلف جلالة قائدنا المفدى ونجدد بيع الولاء والانتماء والالتفاف حول الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في مواقفه الشجاعة ، ووقوفه في وجه كل الضغوطات والتحديات الداخلية والخارجية ".


الأردن صامد بقائده المفدى عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الحُسين بن عبدالله وجيشه ومخابراته واجهزته الأمنية وشعبه العظيم ،فهي سر قوتنا ومنعتنا التي عبرنا معها اعتى الظروف.


حمى الله الأردن قيادة وارضا وشعبا تحت ظل جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الحُسين بن عبدالله.

 
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