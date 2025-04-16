بيان صادر عن عشيرة الحجات

بصوت واحد نقول لن نسكت لن نرضى ولن نتهاون لكل خائن للوطن وسنكون سد منيع في وجهه ووجه كل متآمر ومندس فلن نتوانى في الدفاع عن اردننا الغالي وقيادتنا الحكيمة.
نؤكد الوقوف صفا قويا خلف جلالة قائدنا المفدى ونجدد بيع الولاء والانتماء والالتفاف حول الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في مواقفه الشجاعة ، ووقوفه في وجه كل الضغوطات والتحديات الداخلية والخارجية ".
الأردن صامد بقائده المفدى عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الحُسين بن عبدالله وجيشه ومخابراته واجهزته الأمنية وشعبه العظيم ،فهي سر قوتنا ومنعتنا التي عبرنا معها اعتى الظروف.
حمى الله الأردن قيادة وارضا وشعبا تحت ظل جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الحُسين بن عبدالله.
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