بيان صادر عن عشيرة الحواوره

وإذ نرفع أكفّ الضراعة متوسلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي، فإننا نعاهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين، بأننا سنبقى الجند الأوفياء، خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، نقف إلى جنبهم صفاً واحداً خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في الدفاع عن ثرى الأردن الطهور وعن كل مقدراته.
كما نُشيد بكفاءة ونزاهة ويقظة فرسان الحق المخابرات العامة، الذين أثبتوا أنهم الدرع الحامي والعيون الساهرة والجيش العربي وجهاز الأمن العام على أمننا وسلامتنا.
حفظ الله الأردن، وأدام على شعبه نعمة الأمن والاستقرار، في ظل الراية الهاشمية المظفرة.
والله ولي التوفيق
صادر عن عشيرة الحواوره
١٦ / ٤ / ٢٠٢٥
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