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بيان صادر عن عشيرة الحواوره

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 16-04-2025 01:18 م
الوكيل الإخباري-   تُعرب عشيرة الحواوره، في محافظة عجلون وسائر ربوع الوطن، عن فخرها واعتزازها الكبيرين بما حققته الأجهزة الأمنية الأردنية الباسلة، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، من إنجاز وطني كبير تمثل في إحباط مخطط إرهابي جبان  حقير كان يستهدف أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية التي بإذن الله تعالى ستبقى عصية على كل من تسول له نفسه بالعبث في أمن واستقرار الأردن العظيم.اضافة اعلان


وإذ نرفع أكفّ الضراعة متوسلين إلى المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي، فإننا نعاهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين، بأننا سنبقى الجند الأوفياء، خلف القيادة الهاشمية الحكيمة، نقف  إلى جنبهم صفاً واحداً خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في الدفاع عن ثرى الأردن الطهور وعن كل مقدراته.

كما نُشيد بكفاءة ونزاهة ويقظة فرسان الحق المخابرات العامة، الذين أثبتوا أنهم الدرع الحامي والعيون الساهرة والجيش العربي وجهاز الأمن العام  على أمننا وسلامتنا.

حفظ الله الأردن، وأدام على شعبه نعمة الأمن والاستقرار، في ظل الراية الهاشمية المظفرة.

والله ولي التوفيق
صادر عن عشيرة الحواوره
١٦ / ٤ / ٢٠٢٥
 
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