الأربعاء 2025-04-16 10:22 ص
 

بيان صادر عن عشيرة الحوراني

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علم الأردن
 
الأربعاء، 16-04-2025 09:29 ص
الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم
تابعت عشيرة الحوراني، كما تابع أبناء الوطن كافة، البيان الصادر عن دائرة المخابرات العامة والذي أعلن عن كشف خلية إرهابية كانت تُخطط للمساس بأمن الأردن واستقراره.اضافة اعلان


وإذ نُثمّن عالياً الجهود الكبيرة والمخلصة التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية كافة، فإننا نؤكد وقوفنا الكامل خلف قيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية الباسلة، التي تسهر على أمن المواطن وتحمي الوطن من كل خطر.

إن عشيرة الحوراني ، وهي جزء أصيل من نسيج هذا الوطن، تُدين بكل حزم هذه المحاولات الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن، وتؤكد أن كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن هو عدو لنا جميعاً.

وندعو الله عزّ وجل أن يحفظ الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وجيشه وأجهزته الأمنية، وشعبه الوفي.

عشيرة الحوراني 
صادر بتاريخ: 15/4/2025
#المملكة_الأردنية_الهاشمية
 
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