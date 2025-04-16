بيان صادر عن عشيرة الذينات

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الوكيل الإخباري- نعبر نحن عشيرة الذينات عن دعمنا الكامل لما قامت به دائرة المخابرات العامة من ضبط لخلية إرهابية كانت تخطط للعبث بأمن الأردن وزعزعة استقراره. اضافة اعلان





إن الأردن دولة قانون ومؤسسات، ولن نسمح لأي جهة أو حزب باستخدام السلاح أو تهديد أمن البلاد بأي شكل من الأشكال، ومن يختار طريق التخريب والعنف لا يستحق إلا السجن أو الإبعاد.



وإذ نُثمّن عاليًا الجهود الكبيرة والمخلصة التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية كافة، فإننا نؤكد وقوفنا الكامل خلف قيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية الباسلة، التي تسهر على أمن المواطن، وتحمي الوطن من كل خطر.



إن عشيرة الذينات، وهي جزء أصيل من نسيج هذا الوطن، تُدين بكل حزم هذه المحاولات الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن، وتؤكد أن كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن هو عدو لنا جميعًا.



وندعو الله عز وجل أن يحفظ الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وجيشه، وأجهزته الأمنية.



15 نيسان 2025

عشيرة الذينات

المملكة الأردنية الهاشمية