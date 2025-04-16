بيان صادر عن عشيرة الزقايبة

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بسم الله الرحمن الرحيم

تابعت عشيرة الزقايبة، كما تابع أبناء الوطن كافة، البيان الصادر عن دائرة المخابرات العامة والذي أعلن عن كشف خلية إرهابية كانت تُخطط للمساس بأمن الأردن واستقراره.



وإذ نُثمّن عالياً الجهود الكبيرة والمخلصة التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة والأجهزة الأمنية كافة، فإننا نؤكد وقوفنا الكامل خلف قيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية الباسلة، التي تسهر على أمن المواطن وتحمي الوطن من كل خطر.



إن عشيرة الزقيبة، وهي جزء أصيل من نسيج هذا الوطن، تُدين بكل حزم هذه المحاولات الجبانة التي تستهدف زعزعة الأمن، وتؤكد أن كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الأردن هو عدو لنا جميعاً.



وندعو الله عزّ وجل أن يحفظ الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وجيشه وأجهزته الأمنية، وشعبه الوفي.



عشيرة الزقيبة

صادر بتاريخ: 15/4/2025

المملكة الأردنية الهاشمية