بيان صادر عن عشيرة الشوابكة

نقف اليوم، كما كنا دائماً ، صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤمنين أن هذا الوطن محروس بعين الله وسواعد رجاله الشرفاء.
حماكم الله، وحمى الأردن، وطن العز والكرامة.
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