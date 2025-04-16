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بيان صادر عن عشيرة الشوابكة

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علم الأردن
 
الأربعاء، 16-04-2025 09:05 ص

الوكيل الإخباري-  عشائر الشوابكة عامة في المملكة الأردنية الهاشمية  
نقف اليوم، كما كنا دائماً ، صفاً واحداً خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مؤمنين أن هذا الوطن محروس بعين الله وسواعد رجاله الشرفاء. 

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كل الفخر والاعتزاز برجال المخابرات العامة، والجيش العربي، وكافة الأجهزة الأمنية ، الذين يسهرون على أمننا ويُفشلون كل يد آثمة تحاول العبث باستقرارنا.


حماكم الله، وحمى الأردن، وطن العز والكرامة.

 
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