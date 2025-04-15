بيان صادر عن عشيرة العبيدات

09:33 م

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الوكيل الإخباري- يؤكد أبناء عشيرة العبيدات على وقوفهم الراسخ و انتمائهم الأكيد لوطن العز و المجد قيادة هاشمية مباركة و شعبا وفيا مخلصا و جيشا عربيا شجاعا و ترابا طهورا مقدسا . اضافة اعلان





نؤكد وقوفنا خلف أجهزتنا الأمنية و جيشنا في كافة الإجراءات التي تتخذها حماية لأمننا و أمن كل من هو على ثرى الوطن .



يعلن أبناء عشيرة العبيدات أنهم باقون على النهج الذي اختطه الأجداد في تقديم النفس و النفيس و كل ماهو عزيز فداء للقيادة الهاشمية و دعمها في نصرة قضايا الأمة و على رأسها القضية الفلسطينية ليبقى هذا الحمى عزيزا منيعا و عصيا على كل من تسول له نفسه العبث بمقدراتنا أو تهديد أمننا مقدمين الشكر و التحية للعيون الساهرة حتى تقر عيون أطفالنا و أهلنا و لتبقى الراية خفاقة عالية في سماء الأردن .



حفظ الله جلالة القائد الملك عبدالله الثاني بن الحسين و ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين ، و حفظ الوطن حكومة و شعبا .



