بيان صادر عن عشيرة العضايلة

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الوكيل الإخباري- بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، النبي العربي الهاشمي سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين اضافة اعلان





إنّ الأمن الوطني خط أحمر، ونقف صفًا واحدًا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأجهزتنا الأمنية، وندعو أجهزتنا الأمنية إلى الضرب بيدٍ من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن الوطني. فنحن والله، ليس لنا سوى الله، ثم الوطن، ثم الملك.



نقف اليوم جميعًا وقفة عزٍ وشموخ مع نشامى أجهزتنا الأمنية، الساهرين على أمننا وصون استقرارنا؛ النشامى الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، ليبقى الأردن عزيزًا، منيعًا، صامدًا في وجه كل التحديات.



وبين الحين والآخر، تنمو خلايا فاسدة، بفساد عقولها ومعتقداتها، معتقدين أنهم بمقدورهم زعزعة أمننا الوطني. ولكن هناك أسودًا تزأر في الميدان، يواجهون بشجاعة وهمّة عالية كل من يحاول نسج خيوط حقده في الظلام، بهدف النيل من أمن الوطن وترويع أهلنا الآمنين.



إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ستبقى على العهد والوعد، ناذرةً نفسها للذود عن حمى الوطن وقائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. لا تأخذهم في الحق لومة لائم، من أجل أن تبقى رايتنا مرفوعة خفّاقة، وأن يبقى أمننا الوطني عصيًّا على كل من تسوّل له نفسه العبث به. لا مكان بيننا لكل مندس، وغادر، وجاحد.



واليوم، نشامى جهاز المخابرات العامة – فرسان الحق – وبالتشارك مع جميع أجهزتنا الأمنية، يطلّون علينا بسيوف الحق، وعيون يقظة، وقلوب مؤمنة، وبالمرصاد لكل متطرف وإرهابي وفاسد وخارج على القانون. وبصوت كل أردني حرّ شريف، نقول: لا مكان لكم بيننا، لتقرّ عيون الأردنيين أمنًا وسلامًا، فهناك رجالٌ صدقوا الله ما عاهدوا عليه، شعارهم:



الله، الوطن، الملك.



مولاي المفدى أبا الحسين، وابن الحسين

بِحكمتك، وحُسن خُلقك، وبصيرتك،

بُترت أقلام وألسنة الحاقدين والحاسدين والخونة،

وأثخنت فيهم الجراح بثباتك، وعزيمتك، وإنجازاتك،

وكسرت شوكتهم بإرادتك، وحنكتك، وقيادتك،

وأنهكت قواهم بحلمك، وفهمك، وصبرك،

وأرديتهم صرعى بشموخك، وجِدك، وإصرارك،

وفضحت مؤامراتهم بحرصك، وإيمانك، ويقينك.



مولاي المفدى، كنا وسنبقى الجنود المخلصين لله، ثم للوطن، ثم للملك، في كل الظروف والأحوال.

أدام الله نعمة الأمن والأمان على مملكتنا الحبيبة،

في ظل مولاي صاحب الجلالة الهاشمية

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى – حفظه الله ورعاه،

وحفظ ولي عهده المحبوب

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المفدى،

وحفظ الأسرة الأردنية الهاشمية جمعاء.