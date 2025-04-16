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الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم اضافة اعلان



"بيان صادر عن عشيرة العكور "

ربّ اجعل هذا البلد آمنا…

تابعنا بكل قلق ممزوج بالفخر بأمننا مجريات ضبط الخلية المجرمة وجهود أجهزتنا الأمنية في القبض عليها وإفشال مخططاتها وتعطيل نشاطاتها بكل كفاءة واقتدار …

وإننا إذا نؤكد رفضنا المطلق وتصدّينا بكل حزم لكل من يتربص ببلادنا . لَنطالبُ أجهزتنا المختصة العتيدة بإنزال أشدّ العقوبات القاسية والرادعة ، وملاحقة كلّ مَن يعمل في الخفاء حقدا على هذا الوطن وترصّدا به وبأمنه.

إننا في عشيرة العكور نشدّ على أيدي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ، ونحن رديفهم وظهيرهم في جهودهم وتضحياتهم لأجل الوطن وأمنه ، معلنين انحيازنا للوطن وقيادته ورجال أمنه في ظل ظروف مريبة تعصف بالإقليم جراء حرب الإبادة الصهيونية على أهلنا في فلسطين ، ومشاريع التوسع الصهيونية الطامعة بوطننا العربي.

وإننا ندعو شعبنا الأردني إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة والجيش والأمن ، وإحكام قبضة الوعي وتعزيز اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة ووأد الفتنة ، وعدم الخوض فيها.

حمى الله الأردن بجيشه العربي الباسل وأجهزته الأمنية وشعبه الأصيل في ظل الراية الهاشمية بقيادة سيد البلاد الملك عبد الله المفدى وولي عهده الأمين..