"بيان صادر عن عشيرة العكور "
ربّ اجعل هذا البلد آمنا…
تابعنا بكل قلق ممزوج بالفخر بأمننا مجريات ضبط الخلية المجرمة وجهود أجهزتنا الأمنية في القبض عليها وإفشال مخططاتها وتعطيل نشاطاتها بكل كفاءة واقتدار …
وإننا إذا نؤكد رفضنا المطلق وتصدّينا بكل حزم لكل من يتربص ببلادنا . لَنطالبُ أجهزتنا المختصة العتيدة بإنزال أشدّ العقوبات القاسية والرادعة ، وملاحقة كلّ مَن يعمل في الخفاء حقدا على هذا الوطن وترصّدا به وبأمنه.
إننا في عشيرة العكور نشدّ على أيدي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ، ونحن رديفهم وظهيرهم في جهودهم وتضحياتهم لأجل الوطن وأمنه ، معلنين انحيازنا للوطن وقيادته ورجال أمنه في ظل ظروف مريبة تعصف بالإقليم جراء حرب الإبادة الصهيونية على أهلنا في فلسطين ، ومشاريع التوسع الصهيونية الطامعة بوطننا العربي.
وإننا ندعو شعبنا الأردني إلى الوقوف صفا واحدا خلف القيادة والجيش والأمن ، وإحكام قبضة الوعي وتعزيز اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة ووأد الفتنة ، وعدم الخوض فيها.
حمى الله الأردن بجيشه العربي الباسل وأجهزته الأمنية وشعبه الأصيل في ظل الراية الهاشمية بقيادة سيد البلاد الملك عبد الله المفدى وولي عهده الأمين..
-
أخبار متعلقة
-
السعودية تؤكد دعمها الكامل للأردن ضد أي محاولات للمساس بأمنه واستقراره
-
إعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم
-
بيان صادر عن عشائر الزريقات
-
بيان استنكاري صادر عن عشيرة المراعبة
-
بيان لوزارة الخارجية الامريكية حول توسيع التعاون الاقتصادي مع الأردن
-
بيان صادر عن عشيرة الحوراني
-
بيان صادر عن عشيرة الفضل
-
بيان صادر عن عشيرة السعيدات