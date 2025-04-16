بيان صادر عن عشيرة الفراج

07:58 ص

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الوكيل الإخباري- أصدرت عشيرة الفراج بياناً هاماً بالتزامن مع المخطط الذي تم إفشاله على يد نشامى جهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية وتم الكشف عن تفاصيله كاملة أمس الثلاثاء . اضافة اعلان





وجاء في البيان ما يلي :



انطلاقًا من ثوابتنا الوطنية ومواقفنا الراسخة تجاه الأردن وقيادته الهاشمية، تؤكد عشيرة الفراج ما يلي:



1. تؤكد عشيرة الفراج ولاءها المطلق للقيادة الهاشمية، ووقوفها الكامل خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعمها الثابت لمواقفه وجهوده في حماية أمن الوطن وصون كرامته.



2. تُشيد عشيرة الفراج بالدور البطولي الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، وكافة الأجهزة الأمنية، وتثمّن جهود دائرة المخابرات العامة في كشف مخطط إرهابي جبان كان يستهدف أمن الوطن، وإلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية قبل تنفيذ مخططاتهم.



3. تُعلن عشيرة الفراج بشكل واضح أن أمن الأردن واستقراره خط أحمر، وترفض أي محاولة للمساس به أو زعزعته أو النيل من وحدته الوطنية.



4. ترفض عشيرة الفراج رفضًا قاطعًا أي تعاطف أو تبرير لأعمال الإرهابيين والمجرمين، وتدين كل خطاب أو موقف يحاول التغطية على جرائمهم أو شرعنتها بأي شكل من الأشكال.



5. تُعلن عشيرة الفراج أن أبناءها جميعًا، شيوخًا وشبابًا، رجالًا ونساءً، هم جنود في خندق الوطن، وجاهزون بكل ما يملكون للدفاع عن الأردن والوقوف صفًا واحدًا تحت راية جلالة الملك عبدالله الثاني.



6. ترفع عشيرة الفراج التحية والتقدير لكل فرد من أفراد الأجهزة الأمنية الذين يسهرون على أمن الوطن، وتدعو الله أن يحفظهم ويثبت أقدامهم ويسدد خطاهم.



حفظ الله الأردن، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان، وحمى الله مليكنا المفدى، وجيشنا العربي، وأجهزتنا الأمنية، وشعبنا الأردني الأصيل.



والله ولي التوفيق.

